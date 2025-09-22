Россиянин был вынужден пешком подниматься домой на девятый этаж и не выжил. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

По словам жителей Красноярска, горожанин испытывал постоянную боль из-за старой травмы. Когда лифты в его подъезде отключили, через неделю ему пришлось использовать костыли, чтобы подняться в свою квартиру.

Россиянина нашли в его же квартире, признаков жизни мужчина не подавал. Местные жители готовят обращение в прокуратуру, они хотят заставить управляющую компанию вернуть лифты в рабочее состояние. При этом их ранние обращения остались без ответа, отмечает канал.

Ранее в Хабаровском крае санитары оказались вынуждены спускать пациентов больницы на руках по лестнице. При этом установленный в медицинском учреждении пассажирский лифт не работал на протяжении пяти месяцев. Следом за ним из строя вышел и грузовой лифт.