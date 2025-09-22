В Крыму задержали бывшего депутата Госдумы РФ Руслана Бальбека

Полиция задержала бывшего депутата Госдумы и экс-заместителя председателя Совета министров Крыма Руслана Бальбека. Об этом сообщает МВД по Республике Крым.

Экс-депутат был задержан на территории Кабардино-Балкарской Республики в ходе комплексных оперативно-розыскных мероприятий.

Ранее Руслан Бальбек был объявлен в федеральный розыск. Как сообщили в МВД Крыма, сейчас в производстве находится уголовное дело в отношении 48-летнего экс-депутата по части третьей статьи 272 и части пятой статьи 128.1 УК РФ.

Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.