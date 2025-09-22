В Крыму задержали бывшего депутата Госдумы РФ Руслана Бальбека

Экс-депутат Государственной думы и бывший заместитель председателя правительства Крыма Руслан Бальбек был задержан во время оперативно-розыскных мероприятий в Кабардино-Балкарии. Его заключили под стражу. Об этом в понедельник, 22 сентября, сообщили в пресс-службе управления Министерства внутренних дел России по Крыму.

— Полиция продолжает проводить необходимые оперативно-следственные действия. По их итогам будет принято процессуальное решение. Предварительное расследование по делу продолжается, — передает официальный Telegram-канал республиканского управления ведомства.

Бальбек числился в VII созыве депутатов Госдумы и находился на посту с октября 2016 года по октябрь 2021-го. До этого он был заместителем председателя Совета министров Крыма. В социальных сетях и СМИ фигурировал в качестве политолога, комментируя всевозможные события. Еще 14 августа его объявили в розыск.

Заместителя директора по экономике, главного экономиста Северо-Кавказского филиала предприятия «Управления ведомственной охраны Министерства транспорта России» Михаила Клусова задержали в Ростовской области.