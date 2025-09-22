Женщины подрались в российской поликлинике из-за места в очереди

Две мамы из Перми устроили драку в детской поликлинике из-за места в очереди, сообщает пресс-служба судебных приставов региона.

По данным ведомства, одна из женщин зашла в процедурный кабинет вместе с сыном по времени в талоне, но не стала обращать внимания на других женщин, которые еще ожидали приема.

Это возмутило маму двух девочек, которые были записаны на более раннее время и спокойно дожидались своей очереди. Спор перерос в драку, и мама девочек схватила бесцеремонную оппонентку за волосы и несколько раз ударила ее кулаком по голове.

В итоге с одной из мамочек была взыскана компенсация за разбитый телефон в размере 45 тысяч рублей, уточняют приставы.