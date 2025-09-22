Россиянин поплатился за проведенную аферу в семье своей девушки

В Москве осудили мужчину, похитившего имущество у семьи своей девушки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Он признан виновным по статьям 158 («Кража, в крупном и особо крупном размере») и 159 («Мошенничество, с причинением значительного ущерба гражданину») УК РФ.

Как установил суд, 22-летний Ростислав Сологаев имел информацию о нахождении в доме родителей своей девушки дорогостоящего имущества и в период с мая по август 2023 года похитил 26 перьевых ручек на сумму более трех миллионов рублей.

Также из квартиры ее семьи он неоднократно выносил деньги, золотые и серебряные слитки, украшения и столовое серебро. Сумма ущерба составила более 16 миллионов рублей. У девушки злоумышленник похитил ноутбук, золотой браслет, игровую приставку и обманным путем получил доступ ее банковскому приложению. Еще молодой человек пытался обмануть мать пострадавшей, попросив у нее банковскую карту для закупки продуктов на семью. Однако после этого он не вернул, а попросил код из смс, якобы для оплаты интернет-заказа. Таким образом, он вошел в приложение банка и попытался вывести деньги, но операцию отклонила система безопасности.

Суд приговорил его к пяти годам колонии общего режима.

