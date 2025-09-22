Иностранец попался полиции после обмана пенсионерки в Подмосковье на 300 тысяч

Правоохранители завершили расследование в отношении 17-летнего подростка, который по заданию телефонных мошенников украл деньги у несовершеннолетней в Химках. Об этом в понедельник, 22 сентября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Московской области.

© Вечерняя Москва

— Следователем следственного отдела по г. Химки ГСУ СК России по Московской области завершено расследование в отношении 17-летнего молодого человека. Он обвиняется в мошенничестве в крупном размере (ч.3 ст. 159 УК РФ), — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Девушку ввели в заблуждение неизвестные. Аферисты запугали ее, убедив в том, что от ее имени якобы может быть профинансирована деятельность Вооруженных сил Украины. Мошенники заставили ее собрать все деньги и передать курьеру с целью декларирования.

Пособник аферистов получил от несовершеннолетней 460 тысяч рублей. Когда девушка осознала, что ее обманули, она обратилась в полицию. Правоохранители задержали молодого человека, который во всем сознался и впоследствии возместил ущерб. Теперь он предстанет перед судом.

До этого полицейские поймали в Подмосковье 18-летнюю девушку, которая работала курьером и выполняла поручения мошенников. Фигурантка забрала 3,3 миллиона рублей у пенсионерки. Правоохранители возбудили уголовное дело, которое теперь рассмотрит суд.