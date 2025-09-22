СК возбудил уголовное дело об убийстве после обнаружения трупа мужчины в Москве

Представители Следственного комитета России возбудили уголовное дело по факту убийства после обнаружения тела мужчины с признаками насильственной смерти в квартире дома на улице Бехтерева.

© Вечерняя Москва

Об этом в понедельник, 22 сентября, сообщили в пресс-службе ведомства.

— По результатам проведенных проверочных мероприятий Нагатинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Южному административному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Правоохранители вышли на след предполагаемого преступника и задержали его. Следствие считает, что между подозреваемым и потерпевшим случился конфликт, в ходе которого и произошло убийство. На теле мужчины были обнаружены множественные телесные травмы. Кроме того, мужчина нанес своему оппоненту одно колото-резаное ранение.

Фигуранту уже предъявили обвинение. Следствие намерено просить суд о его заключении в СИЗО.

Ранее правоохранители задержали в Егорьевске мужчину, который зарезал своего знакомого в квартире дома. Злоумышленник пошел на преступление, находясь в нетрезвом виде. Он поссорился с потерпевшим и убил его. Затем подозреваемый покинул квартиру. Однако долго скрываться от правоохранителей у него не получилось.