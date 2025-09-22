У экс-главы российского города потребовали изъять 1 млрд рублей

Прокуратура Ивановской области требует взыскать с бывшего главы Плеса Алексея Шевцова более 1 млрд рублей и обратить в доход государства 150 объектов недвижимости. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

© Соцсети

"Прокуратурой Ивановской области выявлен факт нарушения антикоррупционных требований бывшим депутатом Совета Плесского городского поселения и экс-главой Плесского городского поселения Алексеем Шевцовым. В связи с этим прокуратурой Ивановской области подан иск в суд об обращении в доход Российской Федерации объектов недвижимости, долей участия в коммерческих организациях, а также о взыскании в пользу Российской Федерации незаконно полученных доходов в общей сумме более 1 млрд рублей", - говорится в сообщении.