Малолетний ребенок погиб после падения с 10 этажа квартиры в Новой Москве

Ребенок 2022 года рождения скончался в поселке Воскресенское. Мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на 10 этаже дома.

© Вечерняя Москва

Об этом в понедельник, 22 сентября, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Из окна квартиры на 10 этаже жилого дома в поселке Воскресенское выпал малолетний ребенок. Мальчик 2022 года рождения скончался на месте, — рассказала Нефедова.

Потерпевший остался без присмотра взрослых, взобрался на подоконник и выпал из окна. По факту гибели ребенка назначена процессуальная проверка. Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств трагедии.

До этого из окна квартиры на шестом этаже дома в столице выпала трехлетняя девочка. Пострадавшая оперлась о москитную сетку, которая не выдержала вес ребенка. Девочка выжила, ее госпитализировали в больницу.

По той же причине из окна квартиры на девятом этаже дома на улице Чертановской выпал мальчик в возрасте пяти лет. Ребенок скончался на месте.