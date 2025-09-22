Прокуратура выявила нарушения после обрушения школы в Новосибирской области

Прокурорская проверка выявила нарушения при приемке к началу нового учебного года школы, обрушившейся в городе Татарске Новосибирской области. Об этом сообщила прокуратура региона в Telegram-канале.

Учебное заведение было введено в эксплуатацию в 1937 году, в реестре аварийных не состояло, ремонтные работы в здании проводились более 10 лет назад, рассказали в ведомстве.

По результатам комиссионной приемки в августе 2025 года без каких-либо замечаний школа признана готовой к началу нового учебного года. Однако уже на первоначальном этапе прокурорской проверкой выявлены серьезные нарушения в работе указанной комиссии под председательством заместителя главы Татарского округа.

Установлено, что в обследовании школы участвовали специалисты не всех органов, ответственных за приемку, что не позволило получить объективные данные о соблюдении в образовательной организации требований безопасности.

По факту халатности должностных лиц администрации Татарского района возбуждено уголовное дело.

Учеников школы перевели на дистанционное обучение с последующим распределением в другие образовательные учреждения Татарска.

Обрушение фасада школы произошло в воскресенье, 21 сентября. В момент разрушения конструкции никто не пострадал, так как здание было пустым.