Бывший зэк напал на девушку и украл у нее сумку в Подмосковье

Мужчина, имеющий судимость за угрозу убийством, снова пошел на преступление и напал на девушку в подмосковной Кашире. Он украл у нее сумку, запугав ножом.

© Вечерняя Москва

Об этом в понедельник, 22 сентября, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе Росгвардии по Московской области.

— На пульт централизованной охраны Каширского ОВО поступила информация из органов внутренних дел о том, что на Гвардейской улице неизвестный совершает противоправные действия в отношении граждан. Прибыв на место, стражи порядка выяснили, что мужчина, угрожая ножом гражданке, отобрал у нее сумку и скрылся в неизвестном направлении, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Сотрудники Росгвардии приступили к поиску подозреваемого и задержали его в кратчайшее время. Мужчину передали полицейским для выяснения всех обстоятельств произошедшего инцидента.

До этого росгвардейцы задержали в Котельниках мужчину, который попытался украсть из магазина кофе и торты. Как выяснилось позднее он был ранее судим за аналогичное преступление, а также разбой и грабежи. Злоумышленника доставили в отдел полиции.