Предприниматель Амирханян считает, что его подставили в деле об убийстве Кивы

Предприниматель Араик Амирханян, которому выдвинули обвинения в соучастии в убийстве депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы, считает, что его подставили. Бизнесмен не признал вину.

Об этом в понедельник, 22 сентября, сообщили в Московском областном суде.

— Сфабриковали взятки, я (Амирханян — прим. «ВМ») не признал вину. Мне предъявлено соучастие в убийстве моего знакомого Ильи Кивы, подставили, — передает ТАСС со ссылкой на инстанцию.

Амирханян также заявил, что человека, сидящего с ним в одной камере СИЗО, заставили дать на него ложные показания. Несмотря на это, суд принял решение оставить бизнесмена под стражей.

Труп бывшего украинского депутата Кивы нашли 6 декабря 2023 года на территории гостиницы «Величъ Country Club» в деревне Супонево около подмосковного Одинцова. Позднее было установлено предполагаемое орудие убийства политика. Кроме того, правоохранители выяснили, что привело к смерти экс-депутата Верховной рады. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по двум статьям. Амирханяна арестовали 16 сентября этого года. Он подозревается в даче взятки.