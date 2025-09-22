В Москве бабушка с ножом напала на внука

Бабушка напала на восьмилетнего внука в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.

© Газета.Ru

По словам источников, инцидент произошел в жилом доме по улице Борисовские Пруды.

«Местные уверяют, что сейчас 70-летняя женщина продолжает ходить с ножом. Мальчика срочно забрали к себе соседи», — говорится в материале.

В нем подчеркивается, что в данный момент эту информацию проверяют сотрудники экстренных служб.

15 сентября Главное управление министерства внутренних дел РФ по Кемеровской области сообщило, что 36-летнюю местную жительницу осудили за нападение на знакомого. По данным ведомства, пара отдыхала дома у 42-летнего пострадавшего. В какой-то момент мужчина сделал гостье комплимент, но она сочла его неискренним. В связи с этим женщина схватила знакомого за волосы и несколько раз ударила рукой по лицу, после чего взяла в руки кухонный нож и нанесла мужчине удар в бедро.

Пострадавший оттолкнул гостью, но та не успокоилась и начала бить его шваброй. Впоследствии мужчине удалось выбежать на улицу, где случайные прохожие помогли ему вызвать скорую.

В отношении нападавшей было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней степени тяжести. Жительницу Кемерово приговорили к 1,5 года условного лишения свободы.