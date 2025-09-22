СК возбудил дело о теракте по факту атаки ВСУ на поселок Форос в Крыму

Возбуждено уголовное дело о теракте по факту украинской атаки на поселок Форос в Республике Крым. Об этом сообщил Следственный комитет РФ в Telegram-канале. По данным следствия, 21 сентября украинские войска атаковали при помощи БПЛА поселок городского типа Форос, в результате чего погибли три мирных жителя, еще 15 человек получили ранения различной степени тяжести. Следователи и криминалисты работают на месте происшествия. Они собирают фрагменты беспилотников для экспертизы, также оценивается ущерб и допрашиваются очевидцы. Устанавливаются военные, отдавшие и исполнившие приказ об атаке гражданских объектов в поселке. Атака на поселок Форос была совершена накануне вечером. Один из атакованных объектов - санаторий "Форос". Глава администрации города Ялта Янина Павленко сообщила, что пострадавшие находились на береговой линии в момент атаки. Кроме того, была повреждена школа имени А. С. Терлецкого - в здании произошел пожар.