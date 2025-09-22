Замглавы управления Минтранса задержали в Ростовской области за взятки

Заместителя директора по экономике, главного экономиста Северо-Кавказского филиала предприятия «Управления ведомственной охраны Министерства транспорта России» Михаила Клусова задержали в Ростовской области. Об этом в понедельник, 22 сентября, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ).

© Вечерняя Москва

Клусова взяли при получении взятки в размере 485 тысяч рублей, за которую он обещал покровительство по службе и помощь в решении возникающих проблем сотрудников неназванной организации.

— Сотрудниками управления ФСБ России по Ростовской области с поличным задержан один из заместителей директора Северо-Кавказского филиала Федерального государственного унитарного предприятия, — передает сообщение ведомства ТАСС.

Бывший начальник военного представительства Министерства обороны России Сергей Болгарев получил тюремный срок за взятку. Его приговорили к 8,5 года лишения свободы.

Басманный районный суд Москвы отправил под стражу заместителя председателя правительства Новгородской области Станислава Шульцева, обвиняемого в получении взятки в крупном размере.