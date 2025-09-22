Буйная россиянка напала на фельдшера скорой и сбежала

В Санкт-Петербурге 52-летний сотрудник скорой помощи пострадал от действий пациентки. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие» в Telegram-канале.

© Газета.Ru

Инцидент произошел 21 сентября в доме №37 на Лесном проспекте. По информации издания, фельдшер прибыл на вызов в квартиру, где шумная компания употребляла спиртное. Когда медик оказывал пациентке помощь, женщина внезапно проявила агрессию: сначала она обругала мужчину, а затем ударила его по голове, после чего убежала.

Фельдшеру потребовалась помощь коллег. После этого его отпустили на амбулаторное лечение.

В полиции принимают меры к задержанию хулиганки.

До этого в Кузбассе мужчина избил фельдшера костылем и получил условный срок.