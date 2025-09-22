Неадекват столкнул в подземный переход мужчину в Петербурге

В подземном переходе на Невском проспекте произошло нападение, в результате которого 56-летнего мужчину сбросили с трёхметровой высоты. Пострадавший в тяжёлом состоянии с ушибом головного мозга госпитализирован. Инцидент произошёл в ночь с 20 на 21 сентября 2025 года.

Согласно полученной информации, мужчина познакомился с 40-летним агрессором в баре за несколько часов до происшествия. После совместного распития алкоголя пострадавший предложил новому знакомому продолжить вечер в женской компании, но получил отказ. Это вызвало сильное раздражение и привело к словесной перепалке.

Конфликт продолжился на улице, где 56-летний мужчина, сидя на парапете, на повышенных тонах выяснял причины отказа. Его 40-летний оппонент, не найдя аргументов, применил физическую силу и столкнул собеседника вниз.

Нападавшего задержали охранники соседнего заведения и передали прибывшему наряду полиции. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.