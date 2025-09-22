Бастрыкин заинтересовался делом об убийстве трехлетней девочки на Кубани

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на личный контроль ход и расследование дела об убийстве трехлетней девочки под Краснодаром.

© пресс-служба СК РФ

Об этом в понедельник, 22 сентября, сообщили в пресс-службе СК России.

— Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Маслову А. К. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Следствие полагает, что мужчина убил свою трехлетнюю дочь 19 сентября. Он уведомил мать потерпевшей, что забирает ребенка с собой и едет с ним в Кавказский регион. После этого он расправился с дочерью.

Мать ребенка обратилась в правоохранительные органы после его исчезновения. Полицейские изобличили отца несовершеннолетней в совершении преступления. Мужчина во всем признался и рассказал, как убил свою дочь.

В августе этого года похожий случай произошел в Екатеринбурге. Там мать убила двух малолетних детей и покончила с собой. Женщина работала медсестрой, страдала от депрессии и жаловалась на неуправляемого сына. Она оставила предсмертную записку, в которой просила прощения у близких. Что известно о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».