Высокопоставленный сотрудник Минтранса России задержан

В ФСБ заявили о задержании одного из заместителей директора управления ведомственной охраны Минтранса России в Ростовской области по делу о взятке.

«Сотрудниками Управления ФСБ России по Ростовской области с поличным задержан один из заместителей директора Северо-Кавказского филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Управление ведомственной охраны Минтранса России», — указывается в заявлении спецслужбы.

Уточняется, что он обвиняется в создании схемы по получению незаконным путём денег от подчинённых сотрудников.

Ранее в СК России заявили, что Наумову предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере). Следствие считает, что он был участником коррупционной схемы, связанной с похоронной сферой.