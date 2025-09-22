Подпольная группировка принимала заказы на оружие у россиян

Сотрудники полиции совместно с коллегами из ФСБ и Росгвардии задержали восемь жителей Новосибирска, причастных к незаконному изготовлению оружия в трех подпольных мастерских. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По версии следствия, подпольные оружейники принимали заказы и изготавливали товар для покупателей. Их поймали при очередном сбыте трех единиц оружия.

Всего известно о 50 эпизодах преступной деятельности оружейников. При обысках у них изъяли 66 единиц огнестрельного оружия, конструктивно схожих с пистолетом-пулеметом, автоматами, пистолетами, револьверами, винтовками и ружьями. Их уже отправили на экспертизу. Кроме того, в мастерских нашли свыше 3400 боеприпасов, 111 ножей, два килограмма пороха и компоненты для самодельного взрывного устройства.

Задержанным грозит до 11 лет колонии. В отношении них возбуждено уголовное дело по статьям 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов») и 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ.

