Мэр российского города признался в получении крупной взятки

Задержанный по подозрению в получении взятки на 1,1 миллиона рублей мэр Владимира Дмитрий Наумов признал свою вину.

Об этом в понедельник, 22 сентября, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

— Обвиняемый вину в инкриминируемом преступлении признал полностью, в ходе следственных действий дал признательные показания, — передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ.

Наумов оказал содействие назначению жителей Подмосковья на руководящие должности в компании по организации ритуальных услуг. Подозреваемые, давшие взятку мэру Владимира, также стали фигурантами уголовного дела.

Силовики задержали Наумова 22 сентября. По данным следствия, он получил взятку от заместителя директора МКУ «Центр управления городскими дорогами». Взамен мэр Владимира содействовал изданию нормативного акта о похоронном деле, которым фактически ограничивались права других участников ритуального бизнеса.

Правоохранители нагрянули в дом Наумова, где провели обыск. В рамках следственных мероприятий в жилище мэра Владимира нашли деньги, драгоценности и дорогостоящую машину. Все обнаруженные объекты изъяли.