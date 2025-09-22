Подросток поджег ж/д объект в Москве и попался силовикам

Сотрудники правоохранительных органов задержали 15-летнего москвича, который поджег объект транспортной инфраструктуры в столице. Он пошел на преступление по заданию неизвестного куратора, который пообещал несовершеннолетнему незначительное вознаграждение.

© Вечерняя Москва

Об этом в понедельник, 22 сентября, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

— Следствием установлено, что 16 сентября 2025 года обвиняемый совершил поджог объекта транспортной инфраструктуры на 15 километре железнодорожного перегона станций Бирюлево-Товарная – Чертаново Павелецкого направления Московской железной дороги в Москве и скрылся. Происходящее подросток фиксировал на камеру мобильного телефона. Указанные действия он совершил за незначительное денежное вознаграждение, обещанное ему ранее незнакомым лицом в одном из мессенджеров, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Подростка задержали и предъявили ему обвинение. Он признался в инкриминируемом ему преступлении и рассказал подробности поджога ж/д объекта.

В ведомстве отметили, что за совершение подобных правонарушений грозит уголовная ответственность, а наказание может доходить до пожизненного лишения свободы.

Ранее другой подросток облил дверь чужой квартиры бензином и поджег ее. Он сделал это по заданию мошенников, пообещавших ему деньги. Сотрудники полиции установили личность несовершеннолетнего и задержали его. Поджигателем оказался 14-летний москвич. В правоохранительных органах возбудили уголовное дело.