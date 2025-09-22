Производителя смертельного «Мистера сидра» приговорили к девяти годам

Красноглинский районный суд Самары приговорил производителей напитка «Мистер Сидр», от которого скончались около 50 человек, Анара Гусейнова и Артема Айрапетяна к девяти и восьми годам колонии общего режима соответственно. Об этом в понедельник, 22 сентября, сообщили в пресс-службе инстанции.

Они проходили обвиняемыми в рамках уголовного дела о продаже некачественного спиртного, потребление которого привело к гибели людей. Осужденные частично признали вину, но заявили, что не знали о наличии метилового спирта в сырье.

Отравления напитком начали происходить по всей России летом 2023 года. Гусейнов не согласился с предъявленным обвинением в совершении преступления группой лиц по предварительному сговору. Какие вещества могли спровоцировать массовое отравление и как они попали в напиток — в материале «Вечерней Москвы».

Другой случай произошел в начале августа, когда правоохранители задержали двух жительниц Краснодарского края, торговавших чачей, от которой умерли туристы. Позже одну из них отправили в следственный изолятор на два месяца. Представитель Следственного комитета уточнил, что от отравления алкоголем скончались более 10 человек. От чего могли погибнуть потерпевшие и как не купить чачу с «отравой» — в материале «Вечерней Москвы».