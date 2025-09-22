Москвичка зарезала своего сожителя в квартире на северо-востоке столицы

Жительница столицы расправилась со своим сожителем в квартире на улице Яблочкова. Женщина нанесла потерпевшему удар ножом, который оказался смертельным.

© Вечерняя Москва

Об этом в понедельник, 22 сентября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по городу Москве.

— По данным следствия, 20 сентября 2025 года фигурантка, находясь в квартире жилого дома, расположенного на улице Яблочкова в городе Москве, в ходе возникшей ссоры, произошедшей на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, нанесла ножевое ранение своему сожителю. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Москвичку задержали правоохранители. Фигурантку допросили и предъявили ей обвинение в совершении убийства. Свою вину она признала. Представители СК намерены просить суд о заключении женщины под стражу.

Ранее другая москвичка убила своего сожителя в квартире в столице. Инцидент произошел в жилом помещении на улице Лавочкина. Между женщиной и потерпевшим произошел конфликт, в ходе которого обвиняемая зарезала мужчину. Суд приговорил ее к восьми годам колонии.