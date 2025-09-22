Мэра Владимира обвинили в получении взятки на 1,1 миллиона рублей

В отношении мэра Владимира Дмитрия Наумова выдвинули новое обвинение — он подозревается в получении взятки на 1,1 миллиона рублей от представителей ритуального бизнеса.

Об этом в понедельник, 22 сентября, сообщили в Следственном комитете.

— Обвиняемый содействовал изданию нормативного акта о похоронном деле, которым фактически ограничивались права других участников ритуального бизнеса. За это фигурант получил взятку от заместителя директора МКУ «Центр управления городскими дорогами», — уточнил представитель ведомства.

Сотрудники правоохранительных органов провели обыск в доме чиновника. В ходе мероприятий были изъяты деньги, украшения, дорогостоящий автомобиль и другие объекты.

— Взяткодатели наряду с еще одиннадцатью соучастниками являются фигурантами уголовного дела о хищении организованной преступной группой средств граждан при оказании ритуальных услуг на сумму более пяти миллионов рублей, — передает слова источника из СК РИА Новости.

