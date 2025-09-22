Подпольная группировка принимала заказы на оружие у россиян

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Силовики задержали восьмерых жителей Новосибирска, которые подозреваются в изготовлении оружия и боеприпасов, изъято свыше 3,4 тыс. боеприпасов, более 2 кг пороха, приборы бесшумной стрельбы, 111 ножей, детали для переделки оружия. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Нелегальный оружейный бизнес выявили мои коллеги из управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, ГУУР МВД России и ГУТ МВД России при взаимодействии с оперативниками регионального УФСБ России. По подозрению в совершении преступлений задержаны 8 жителей г. Новосибирска", - написала она в своем Telegram-канале.

Волк добавила, что участники криминального бизнеса принимали заказы, изготавливали криминальный товар, испытывали, хранили оружие и боеприпасы, занимались транспортировкой запасных частей и готовых изделий. Подозреваемые были задержаны при силовой поддержке сотрудников Росгвардии после очередного сбыта трех единиц огнестрельного оружия.

"В настоящее время задокументировано почти 50 эпизодов преступной деятельности группы. Ликвидировано три подпольных мастерских. По факту незаконного изготовления оружия будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела", - рассказала представитель ведомства.

По ее словам, эксперты-криминалисты проводят исследования предметов, похожих на пистолеты-пулеметы, автоматы, пистолеты, револьверы, винтовки и ружья. Часть из 66 экземпляров уже признана огнестрельным оружием, пригодным для стрельбы. "Кроме того, из незаконного оборота изъяты свыше 3400 боеприпасов, более двух килограммов пороха, приборы бесшумной стрельбы, 111 ножей, детали и механизмы для переделки оружия. Во время обыска оперативники обнаружили компоненты для создания самодельного взрывного устройства с использованием частей и механизмов ручного гранатомета", - подчеркнула Волк.

Возбуждены уголовные дела по ст. 222 и ст. 222.1 УК РФ. Задержанным грозит до 11 лет колонии.