Главу Владимира обвинили в получении взятки не менее 1,1 млн рублей

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение главе города Владимира Дмитрию Наумову в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе СК РФ.

"Следственными органами регионального управления СК России главе города Владимира Дмитрию Наумову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - сказали в пресс-службе.

В результате расследования было установлено, что фигурант, стремясь к личному обогащению, вступил в сговор с двумя жителями Московской области. Он пообещал им помощь в организации незаконной похоронной деятельности во Владимире. Наумов содействовал назначению на ключевые позиции в МУП "Специализированный комбинат ритуальных услуг" и МКУ "Центр управления городскими дорогами" лиц, причастных к преступной деятельности. Он также участвовал в разработке нормативного акта, регулирующего вопросы погребения и похоронного дела. Этот акт фактически ограничивал возможности других предпринимателей в ритуальной сфере. В ведомстве сообщили, что фигурант получил взятку не менее 1,1 млн рублей.

По адресам проживания и работы подозреваемого проведены обыски. В ходе мероприятий обнаружены и изъяты деньги, ювелирные изделия, дорогостоящая машина и другие предметы. По ходатайству следствия суд арестовал обвиняемого.

Его сообщникам инкриминируется ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Дела о взяточничестве объединены в одно производство. Помимо этого, взяткодатели, а также еще 11 участников являются обвиняемыми в уголовном деле о хищении более 5 миллионов рублей у граждан при оказании ритуальных услуг.

"Решение о возбуждении уголовного дела было принято на основании материалов регионального УФСБ, а также доказательств, полученных следователями СК РФ при расследовании уголовного дела о мошенничестве в сфере ритуального бизнеса. В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление всех возможных лиц, причастных к совершению преступлений", - добавили в пресс-службе.