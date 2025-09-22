Крокодил убил 12-летнего мальчика, достав его из лодки во время рыбалки

Крокодил в Малайзии напал на 12-летнего мальчика во время рыбалки и утащил его под воду. Спасти ребенка не удалось. Об этом сообщили в издании Free Malaysia Today.

Инцидент произошел в окрестностях малазийского города Кота-Самарахан. Очевидец рассказал, что заметил юного рыбака, который находился в лодке и закидывал сеть. В какой-то момент мужчина отвернулся и услышал крик. Он посмотрел на лодку и обнаружил, что подростка в ней уже нет. Свидетель ЧП попытался найти мальчика, но после безуспешных попыток решил позвонить спасателям.

Тело пострадавшего нашли в 10 километрах от того места, где он рыбачил. На его груди были найдены следы от крокодильих зубов. По предварительным данным, животное напало на мальчика и утащило под воду, передает издание.

Украинского радиоведущего Романа Бутчаски, который жил и работал в Австралии, в возрасте 76 лет съел крокодил. Об этом стало известно спустя два года после его исчезновения. В полиции отметили, что мужчина был опытным рыбаком и хорошо знал север Квинсленда, но район реки ему был незнаком. Отсутствие каких-либо следов заставило коронера предположить, что мужчина мог погибнуть от нападения крокодила.