Мэра Владимира обвинили в получении взятки на сумму не менее 1,1 млн рублей

Следователи предъявили обвинение мэру Владимира Дмитрию Наумову в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что фигурант вступил в сговор с двумя жителями Московской области, пообещав им содействие в их незаконной похоронной деятельности. За это обвиняемый получил взятку в размере не менее 1,1 млн рублей.

По местам жительства и работы Наумова провели обыски, в рамках которых изъяли деньги, украшения и дорогостоящую машину. По ходатайству следствия мэр Владимира арестован.

Его сообщники также предстанут перед судом. Уголовные дела о получении и даче взятки соединены в одно производство. Расследование продолжается.