«Было жутко, все полыхало»: охранник об атаке на школу в Крыму

Охранник школы в крымском поселке Форос Юрий Самолюк рассказал, что в здании все еще был пожар, когда он пришел в школу, чтобы заменить пострадавшего коллегу. Об этом Самолюк рассказал «Известиям».

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что украинские беспилотники атаковали здание школы и территорию санатория в поселке Форос у Севастополя. В результате атаки три человека погибли, 16 пострадали.

Появились подробности удара ВСУ по школе в крымском поселке

Сообщалось, что получил ранение охранник школы. В здании был разрушен актовый зал, также получила повреждения библиотека.

«Я как раз сюда подошел, вижу пламя. Стал дальше идти, было жутко, здесь все полыхало, трещало, потолок сыпался», - рассказал Самолюк.

Охранник пояснил, что его вызвали в школу, чтобы он сменил коллегу, который получил осколочные ранения лица. «Известия» отмечают, что Самолюк находился в здании в напряженной обстановке всю ночь.