Задержан обвиняемый в убийстве знакомого в квартире на юге Москвы

Сотрудники правоохранительных органов задержали обвиняемого в убийстве знакомого в ходе ссоры в квартире в Царицыно. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по столице.

«По результатам проведенных проверочных мероприятий Нагатинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Южному административному округу ГСУ СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»)», – рассказали в пресс-службе.

По версии следствия, 6 сентября в квартире дома на ул. Бехтерева между находившимся в состоянии алкогольного опьянения злоумышленником и его знакомым произошла ссора. В ходе конфликта фигурант избил потерпевшего, а также нанес ему не менее одного колото-резаного ранения. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. «Следователи столичного СК намерены ходатайствовать об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу», – подчеркнули в СК.