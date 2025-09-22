Пособника мошенников задержали после обмана подростка в Москве на 900 тыс. руб.

Полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении столичного подростка. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.

«В полицию с заявлением обратилась 48-летняя женщина, которая сообщила, что ее сын стал жертвой телефонных аферистов. Она рассказала, что к сыну за помощью обратился его дедушка. Пенсионеру поступил звонок на мобильный телефон, неизвестные сообщили о замене счетчиков и попросили продиктовать код из смс-сообщения. После этого злоумышленники, представлявшиеся работниками различных ведомств, убедили молодого человека в том, что данные дедушки находятся под угрозой и поэтому необходимо задекларировать все ценное имущество», – рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что введенный в заблуждение несовершеннолетний, выполняя инструкции звонивших, собрал имеющиеся дома ювелирные украшения и во дворе своего дома, на ул. Левобережная, передал их водителю такси. Общая сумма ущерба составила 900 тыс. руб.

«В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по району Ховрино Москвы на ул. Дубнинская задержан подозреваемый – 20-летний москвич», – подчеркнули в ведомстве.

По данному факту следователем Отдела МВД России по району Ховрино было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде подписки о невыезде.