Прокуратура выявила нарушения при приемке обрушившейся школы в Татарске

Прокуратура Новосибирской области в ходе проверки после частичного обрушения здания школы в Татарске выявила нарушения в работе комиссии по приёмке учреждения к эксплуатации в августе 2025 года.

«Уже на первоначальном этапе прокурорской проверкой выявлены серьёзные нарушения в работе указанной комиссии под председательством заместителя главы Татарского округа», — говорится в Telegram-канале.

В частности, в обследовании школы участвовали специалисты не всех органов, ответственных за приёмку учебного заведения, что не позволило получить объективные данные о соблюдении требований безопасности.

В рамках проверки будет дана оценка действиям должностных лиц школы и учредителя по направлению заявок и выделению финансирования на ремонт, регионального минобразования, а также контрольно-надзорных ведомств, не принявших участие в обследовании учреждения.

Кроме того, на соответствие требованиям безопасности будут проверены все школах региона, особенно введённые в эксплуатацию более 50 лет назад.

Утром 21 сентября в Татарске Новосибирской области произошло обрушение здания одной из средних общеобразовательных школ. Людей в здании не было. Возбуждено уголовное дело.