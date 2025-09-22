Житель Забайкалья вернет хабаровской пенсионерке полученные обманом деньги

Прокуратура через суд защитила права пожилой хабаровчанки, отдавшей мошенникам свыше 500 тысяч рублей. Деньги ей вернет дроппер из Забайкалья - на его карту жертва аферистов перевела год назад крупную сумму.

Как сообщили в прокуратуре Хабаровского края, в ноябре 2024-го пенсионерку убедил позвонивший по телефону злоумышленник, что ей надо срочно перевести деньги на специальный счет. Та послушно перечислила более 500 тысяч рублей и лишь потом поняла, что стала жертвой мошенников.

Следком возбудил уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). В ходе следствия установили личность владельца счета, куда потерпевшая отправила свои накопления. Им оказался житель Забайкалья.

Прокурор через суд добился, чтобы забайкальца обязали вернуть средства и проценты за пользование чужими деньгами.