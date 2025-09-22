Беспилотник ВСУ взорвался у здания администрации российского города

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) взорвался возле здания администрации Белгорода. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В Белгороде беспилотник ВСУ сдетонировал возле здания городской администрации. Ранены два человека», — сообщил Гладков.

По его словам, у пострадавшей женщины диагностировали осколочное ранение голени, у мужчины — поверхностную рану лица. Получивших ранения доставляют в городскую больницу Белгорода, всю необходимую помощь им оказывают, заверил губернатор. Согласно его информации, данные о последствиях атаки пока уточняются, все оперативные службы работают на месте происшествия.

Губернатор Гладков ранее заявлял, что в двух районах Белгородской области — в Ркаинятском и Краснояружском — из-за атак со стороны ВСУ складывается очень тяжелая обстановка. 21 сентября в результате ударов Украины пострадали 10 человек, еще трое получили несовместимые с жизнью травмы.