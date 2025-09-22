Пожар в театре музкомедии российского города удалось потушить

Хабаровский краевой театр музыкальной комедии, полностью уничтоженный огнем год назад, вновь загорелся. На восьмом этаже здания произошло горение строительного мусора и бытовых отходов, пострадавших нет.

Как сообщает пресс-служба МЧС по региону, вызов в пожарно-спасательную службу поступил в 12:33 по местному времени. Менее чем через час, в 13:26, возгорание было полностью ликвидировано. В настоящее время на месте продолжаются работы по проверке и устранению скрытых очагов тления, осуществляется проливка конструкций.

Причина и точная площадь возгорания устанавливаются. Напомним, что первый катастрофический пожар, полностью уничтоживший здание театра, произошел 3 октября 2024 года. Площадь того возгорания составила четыре тысячи квадратных метров, а ущерб оценивается примерно в 10 миллиардов рублей — именно такая сумма потребуется для сноса и восстановления здания.

Предварительной причиной произошедшего год назад называли нарушения при проведении ремонтных работ. По делу проходят двое обвиняемых: сварщик-мигрант и начальник участка. Главный фигурант процесса — директор компании-подрядчика «Антикор-ДВ» — скончался до вынесения приговора.