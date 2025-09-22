Беспилотник ВСУ сдетонировал у здания администрации Белгорода

Беспилотник ВСУ сдетонировал возле здания администрации Белгорода. Ранения получили два человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, на месте ЧП работают оперативные службы.

"Женщину с проникающим осколочным ранением голени и мужчину с поверхностной раной лица бригада скорой доставляет в городскую больницу № 2", – написал губернатор в своем телеграм-канале.

Как подчеркнул Гладков, пострадавшим оказывают всю необходимую помощь. Информация о последствиях уточняется.

Ранее один человек погиб в результате атак украинских дронов в Белгородской области. Еще четверо получили ранения.

До этого в регионе скончался мирный житель после атаки украинского БПЛА по автомобилю. Мужчина погиб на месте от полученных ранений. Кроме того, различные ранения получил брат погибшего, который в момент атаки находился рядом.