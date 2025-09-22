Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников

Мошенники начали связываться с владельцами iPhone и, притворяясь работниками государственных структур, требовать установить файл, с помощью которого они смогут украсть персональные данные жертв или получить доступ к их устройствам. О новой уловке злоумышленников рассказали «Ленте.ру» эксперты компании Bi.Zone.

Специалисты подчеркнули, что аферисты могут воспользоваться изменениями в законе, обязавшем предустанавливать магазин приложений RuStore на устройства Apple. Как считают эксперты, мошенники начнут звонить и писать россиянам, представляясь сотрудниками известных компаний, государственных регуляторов или сервисных центров и требовать, чтобы их потенциальные жертвы подтвердили учетную запись в Apple.

Злоумышленники будут утверждать, что это нужно сделать, чтобы установить RuStore, и просить назвать код из смс. Если жертва сделает это, то лишится доступа к личным данным, уточнили эксперты.

Кроме того, мошенники могут убедить владельца IPhone установить вредоносное программное обеспечение (ПО) под видом магазина приложений. «Чтобы оказать давление на жертв, преступники могут не только ссылаться на законодательство, но и запугивать штрафами или блокировкой устройства, которые якобы грозят за невыполнение требований», — предупредил специалист Дмитрий Кирюшкин.

Чтобы не стать жертвой подобного мошенничества, в компании порекомендовали проверять, не маркируется ли номер собеседника отметкой «спам». Кроме того, россиян призвали с осторожностью относиться к просьбам продиктовать какой-либо код или установить приложение. Также специалисты посоветовали перепроверять информацию на официальных источниках и сообщать оператору связи о подозрительных звонках.

7 июля президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий компании Apple ограничивать установку Rustore и проводить оплату внутри магазина. В случае, если названные условия не будут выполнены, это будет считаться недостатком товара.