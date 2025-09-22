Бастрыкин заинтересовался обрушением школы в Новосибирской области

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовного дела об обрушении школы в Татарске Новосибирской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Бастрыкин поручил предоставить доклад главе регионального управления СКР Евгению Долгалеву.

Утром 21 сентября в Татарске частично обрушилось здание средней общеобразовательной школы, никто не пострадал. Следователи возбудили дело.