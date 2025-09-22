Мать из Красноярского края, обвиняемая в убийстве детей, была невменяемая

Жительница Канска Красноярского края Валентина Мытько, обвиняемая в убийстве троих своих детей, в момент совершения преступления находилось в невменяемом состоянии. Об этом ТАСС сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

"По результатам стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы у женщины диагностировано хроническое психическое расстройство, что лишало ее в момент совершения общественно-опасного деяния способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими", - сообщил представитель ведомства.

Ранее ведомство сообщало, что женщину направляли на судебную стационарную психолого-психиатрическую экспертизу в ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Минздрава России.

В ГСУ СК по краю и Хакасии также сообщили ТАСС, что расследование уголовного дела в отношении 30-летней женщины завершено.

"Материалы уголовного дела направлены в прокуратуру для утверждения постановления о направлении уголовного дела в суд для решения вопроса о применении к женщине принудительной меры медицинского характера", - отметил собеседник агентства. Женщина продолжает находиться под стражей.

14 апреля 2025 года в доме в Канске были обнаружены тела троих детей в возрасте семь месяцев, четыре и восемь лет. По подозрению в убийстве была задержана 29-летняя мать детей Валентина Мытько. На допросе женщина пояснила, что задушила дочь, а сыновьям нанесла удары топором. Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), а также ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность должностных лиц органов системы профилактики). Семья состоит на профилактическом учете, отец привлекался к административной ответственности за нанесение побоев сыну. Мать - домохозяйка, состоит на учете у психиатра. У семьи есть еще четвертый ребенок, который на момент трагедии был в школе. После занятий он пришел домой и увидел последствия убийства.

16 апреля Центральный районный суд Красноярска заключил Мытько под стражу. Свою вину она признала. 18 апреля этот же суд арестовал ее мужа Владимира Мытько по обвинению в истязании выжившего ребенка. Он также продолжает находиться под стражей. По версии следствия, он регулярно на протяжении нескольких лет избивал мальчика. По уголовному делу о халатности старшему инспектору по делам несовершеннолетних избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.