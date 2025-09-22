Российский губернатор сообщил об очень тяжелой ситуации из-за атак ВСУ

В двух районах Белгородской области — в Ркаинятском и Краснояружском — из-за атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) складывается очень тяжелая обстановка.

Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«К сожалению, оперативная обстановка продолжает оставаться крайне сложной. В последние дни очень тяжелая ситуация складывается в Краснояружском и Ракитянском районах. Только за вчерашний день у нас 10 человек получили ранения. Три человека погибли: один в Шебекинском округе, два – в Ракитянском»

Глава региона выразил соболезнования родственникам жертв атак ВСУ. Он подчеркнул, что бойцы территориальной обороны и Минобороны делают все, чтобы улучшить ситуацию и стабилизировать оперативную обстановку.

Назван наиболее вероятный сценарий завершения конфликта на Украине

По данным Минобороны, в ночь на 22 сентября над Белгородской областью перехватили 19 летательных аппаратов. Всего над десятью регионами России и двумя морями за ночь сбили 114 дронов.