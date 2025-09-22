Ходатайство об условно-досрочном освобождении Митволя рассмотрят 23 сентября

КРАСНОЯРСК, 22 сентября. /ТАСС/. Московский областной суд 23 сентября рассмотрит ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего заместителя главы Росприроднадзора Олега Митволя, осужденного по уголовному делу о хищении при строительстве метро в Красноярске. Об этом ТАСС сообщил адвокат бизнесмена Михаил Шолохов.

"23 сентября <…> в Московском областном суде <…> состоится судебное заседание по вопросу условно-досрочного освобождения Олега Митволя", - сказал адвокат.

Ранее было отклонено ходатайство о помиловании экс-замглавы Росприроднадзора.

Олег Митволь, возглавивший совет директоров АО "Красноярский трест инженерно-строительных изысканий" (ТИСИЗ), был приговорен в сентябре 2023 года Железнодорожным районным судом Красноярска к 4,5 года лишения свободы по уголовному делу о хищении более 900 млн рублей при строительстве метро в Красноярске. В марте 2024 года Красноярский краевой суд оставил приговор в силе. Позднее Железнодорожный районный суд отказал в замене наказания на принудительные работы. В июле 2024 года Митволь был этапирован в колонию в Московской области. В ноябре прошлого года Коломенский городской суд Московской области отказался удовлетворять ходатайство о его условно-досрочном освобождении.

Работы по строительству метро в Красноярске начались в 1995 году, их неоднократно приостанавливали из-за проблем с финансированием. В 2019 году краю из федерального бюджета было выделено 950 млн рублей на корректировку проекта. Строительство первой линии метро должно завершиться в 2026 году.