МВД: россияне могут оставить цифровой след мошенникам после заказа пиццы
Россияне могут оставить цифровой след мошенникам после одного заказа пиццы. Об этом заявили в МВД РФ, передает РИА Новости. Полицейские сообщили россиянам, что отсутствие социальных сетей не гарантирует безопасность их персональных данных.
"Если вы хоть раз заказывали пиццу или зарегистрированы хоть на одном сайте, то данные могут попасть к злоумышленникам", - предупредили в ведомстве.
При этом в МВД отметили, что злоумышленники покупают любые утекшие данные, поскольку они могут быть использованы не только для прямой атаки, но и для того, чтобы обмануть друзей и близких жертв с помощью социального инжениринга. До этого сообщалось, что мошенники крадут деньги у военных, предлагая им получать по 500 тыс. рублей в месяц.
Посетителям мошеннических сайтов предлагают внести вклад от 50 тыс. рублей, обещая прибыль "от 21% ежемесячно". После того, как жертва укажет свои данные, ей звонит "персональный менеджер". Конечной целью аферистов в этой схеме является не только хищение средств, но и кража личной информации, а также заражение их устройства вредоносным ПО для получения контроля над устройством.