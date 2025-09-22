МВД: россияне могут оставить цифровой след мошенникам после заказа пиццы

Россияне могут оставить цифровой след мошенникам после одного заказа пиццы. Об этом заявили в МВД РФ, передает РИА Новости. Полицейские сообщили россиянам, что отсутствие социальных сетей не гарантирует безопасность их персональных данных.

© Газета.Ru

"Если вы хоть раз заказывали пиццу или зарегистрированы хоть на одном сайте, то данные могут попасть к злоумышленникам", - предупредили в ведомстве.

При этом в МВД отметили, что злоумышленники покупают любые утекшие данные, поскольку они могут быть использованы не только для прямой атаки, но и для того, чтобы обмануть друзей и близких жертв с помощью социального инжениринга. До этого сообщалось, что мошенники крадут деньги у военных, предлагая им получать по 500 тыс. рублей в месяц.

Посетителям мошеннических сайтов предлагают внести вклад от 50 тыс. рублей, обещая прибыль "от 21% ежемесячно". После того, как жертва укажет свои данные, ей звонит "персональный менеджер". Конечной целью аферистов в этой схеме является не только хищение средств, но и кража личной информации, а также заражение их устройства вредоносным ПО для получения контроля над устройством.