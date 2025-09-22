На Кубани из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на электроподстанции

В станице Стародеревянковской Каневского района Краснодарского края из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на электроподстанции.

Об этом сообщили в оперштабе региона.

Уточняется, что пострадавших нет. На месте работают экстренные и оперативные службы.

Кроме того, фрагменты БПЛА упали на территории трёх частных домовладений в Славянске-на-Кубани, в результате чего были повреждены фасады и крыши домов, выбило стёкла в окнах.

Глава Крыма Сергей Аксёнов ранее заявил, что число погибших при атаке ВСУ на регион возросло до трёх.