Число погибших после атаки БПЛА в Крыму возросло

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что число погибших после атаки украинских беспилотников по полуострову возросло до трех человек. Об это он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, еще 16 человек получили ранения.

«Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим, которым обязательно будет оказана необходимая помощь и поддержка», — написал он.

Ранее в Минздраве Крыма сообщили, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь силами службы скорой помощи региона и ФГБУ «Ялтинский многопрофильный медицинский центр Федерального медико-биологического агентства».