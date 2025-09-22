Коуч из Сочи пообещала ученицам небывалый доход и пропала с их 20 миллионами

Финансовый коуч из Сочи пообещала ученицам небывалый доход и скрылась с их миллионами. Об этом сообщил Telegram-канал Baza. Более 20 женщин пожаловались на деятельность уроженки Краснодарского края Марии Стекольщиковой.

Она ведет курсы личностного роста и позиционирует себя как успешный трейдер. Мария утверждает, что научит любого зарабатывать, кто ей за это заплатит. Пострадавшие ученицы вложили в курсы мошенницы от 500 тыс. до 7 млн рублей, но так и не получили обещанных доходов.

Отмечается, что на нее несколько раз подавали в суд, однако Мария все равно продолжает вести курсы. Недавно выяснилось, что популярного коуча по маркетингу и создателя "Фабрики миллионеров" уличили в педофилии.

Речь идет о 37-летнем Петре Д., который называет себя "наставником коучей и психологов" и ведет закрытый Telegram-канал для желающих "прокачать личность" за месяц. Петр оплатил "лучшему ученику" проживание в одном из столичных отелей, а затем уговорил Артема остаться в его номере. Утром мальчик понял, что взрослый надругался над ним.