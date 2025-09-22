Популярный стример умер после издевательств в прямом эфире

Французская полиция начала расследование смерти 46-летнего стримера, который подвергался побоям и унижениям в прямом эфире. Рафаэль Гравен, также известный как JP, имел более миллиона подписчиков на различных платформах. Он делился со зрителями трансляцией видеоигр, а также принимал участие в экстремальных испытаниях, где становился объектом издевательств других стримеров.

© Соцсети

Последняя прямая трансляция Гравена длилась около 300 часов. В какой-то момент зрители заметили, что он лежит в странной позе и не двигается. Другие стримеры попытались разбудить его, но не смогли. Медики констатировали смерть стримера, а прибывшая полиция изъяла камеру и другие предметы техники.

В ходе стримов Гравена обливали водой, душили и подвергали другим издевательствам. Участники видео уверяли, что это было лишь инсценировкой, а все действия были согласованы с JP. Однако на некоторых видео слышно, как Гравен жалуется, что стримеры держат его в плену. Также было известно, что он страдал от проблем с сердечно-сосудистой системой, сообщает The Guardian.

Платформа Kick, где проходил стрим, заблокировала его участников. Представители компании также отметили, что будет произведена «полная переоценка контента.

Ранее стало известно, что девушку-блогера застрелили во время прямого эфира в Мексике. Валерия Маркес вела трансляцию из салона красоты, где работала. В это время в помещение зашел мужчина и несколько раз выстрелил в нее. Ранее Маркес жаловалась, что ее преследуют.