Российский аэропорт ограничил работу

Аэропорт Волгограда временно ограничил работу, воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты. Об этом сообщил представитель Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в Telegram-канале.

© Lenta.ru

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — подчеркнул представитель ведомства.

Меры действуют с 00:10 по московскому времени.

За несколько часов до этого аналогичные ограничения ввели в аэропорту Сочи. В ночь на 18 сентября прием и вылет самолетов также был на время ограничен в аэропорту Волгограда на фоне атаки беспилотников.