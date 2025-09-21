Кровля жилого дома загорелась в Липецкой области

В городе Елец Липецкой области загорелась кровля жилого дома.

Об этом в воскресенье, 21 сентября, сообщили в пресс-службе регионального управления Министерства по чрезвычайным ситуациям.

— В городе Елец, предварительно, огонь охватил 800 квадратов кровли здания. Жильцы дома эвакуированны. Пострадавших нет, — говорится в ведомственном Telegram-канале.

В тушении участвуют 30 специалистов и девять единиц техники.

До этого около 30 человек эвакуировали из торгового центра на Таганской улице в Москве из-за задымления. Причиной случившегося стал аккумулятор в магазине самокатов, который загорелся на площади двух квадратных метров.

Днем в поселке городского типа Лопатино в Ленинском городском округе Московской области загорелся дом № 17 на улице Сухановской. На место прибыли пожарные, которые эвакуировали жильцов.