Российский семиклассник спас детей от педофила

В Костроме школьник спас детей от педофила-рецидивиста, сообщает «Кострома 112».

По данным источника, 52-летний злоумышленник, недавно вышедший из колонии, подстерег детей у школы на улице Мичуринцев. В этот момент семиклассник Денис возвращался домой за забытой тетрадкой и заметил нападение.

Подросток вмешался, потребовал от мужчины объяснений. Педофил заявил, что он отец одного из детей, но дети это отрицали. Когда злоумышленник начал грубить и угрожать предметом, похожим на нож, Денис пригрозил ему камнем и сказал детям поскорее уйти.

После этого Денис тоже ушел. О происшествии сообщили в правоохранительные органы, злоумышленника задержали.